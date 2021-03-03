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Гамула: «Из-за Тедеско «Спартак» просто потерял полсезона»

03 Марта 2021, 17:57,

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера «Спартака» Доминико Тедеско в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Мое мнение изначально было такое: раз собрался человек уходить, то надо сразу искать ему замену. Потому что сейчас начнутся качели: уйду - не уйду. Из-за такой неразберихи команда просто потеряет полсезона. Хоть «Спартак» и так его уже потерял, но хотя бы тогда готовились бы к следующему сезону. Непонятная ситуация.

Как только он сказал первое слово про уход, нужно сразу было отпускать. Мое мнение такое. Ведь его никто не увольнял, это его решение покинуть команду», - сказал Гамула.
 
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Игорь Гамула
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