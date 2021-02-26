Дюпин: «Думаю, подойдём во всеоружии к игре со «Спартаком»

Вратарь «Рубина» Иван Дюпин на клубном канале в YouTube поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

- В целом все хорошо прошло без серьезных повреждений. Были микротравмы, но ни одной тренировки не пропустил, так что могу сказать, что все хорошо. Мы уже готовимся непосредственно к «Спартаку», погода хорошая, хорошие условия, поляна шикарная, все отлично. Я думаю, подойдем во всеоружии к игре со «Спартаком».

Матч со «Спартаком» очень принципиальный, мы должны выходить на победу, тем более, перед нами стоят свои задачи, которые мы должны выплатить. К тому же есть должок перед «Спартаком».

Насколько я знаю, в Москве будет не такая уж холодная погода. Будет всего лишь минус два или три градуса, поэтому в таких условиях еще можно играть.