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Новичок «Рубина» Сайто получил повреждение

02 Февраля 2021, 20:15,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто травмировался на тренировке в рамках предсезонной подготовки казанского клуба.

«Предварительно, у него повреждение связок голеностопного сустава», - цитирует пресс-служба главного тренера команды Леонида Слуцкого.

Мицуки Сайто был арендован «Рубином» у японского «Сенан Бельмаре» в декабре 2020 года на 1,5 года с возможностью выкупа. В прошедшем сезоне японской Высшей лиги Мицуки провёл 33 игры, забил два мяча и отдал два ассиста. В 2019 году японец провёл 4 игры за свою сборную на чемпионате мира в возрасте до 20 лет, но не отметился результативными действиями. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Рубин, Мицуки Сайто
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