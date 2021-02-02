Новичок «Рубина» Сайто получил повреждение

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02 Февраля 2021, 20:15,
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Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто травмировался на тренировке в рамках предсезонной подготовки казанского клуба.
«Предварительно, у него повреждение связок голеностопного сустава», - цитирует пресс-служба главного тренера команды Леонида Слуцкого.
Мицуки Сайто был арендован «Рубином» у японского «Сенан Бельмаре» в декабре 2020 года на 1,5 года с возможностью выкупа. В прошедшем сезоне японской Высшей лиги Мицуки провёл 33 игры, забил два мяча и отдал два ассиста. В 2019 году японец провёл 4 игры за свою сборную на чемпионате мира в возрасте до 20 лет, но не отметился результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Рубин, Мицуки Сайто