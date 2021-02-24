В «Спартаке» ответили на вопрос о том, кто несёт риски по контракту Промеса

Представитель «Спартака» Антон Фетисов дал исчерпывающий ответ на вопрос о том, что будет с контрактом форварда Куинси Промеса, если голландец получит тюремный срок.

- Клуб не берет на себя риски в том случае, если игрок не сможет выполнять свои обязанности по контракту на территории России, - приводит слова Фетисова «РБ-Спорт».

Напомним, что прошлым летом Куинси Промес напал на родственника с ножом во время семейного праздника. Пострадавший обратился в правоохранительные органы с заявлением в ноябре, и вскоре Промеса задержали и поместили в следственный изолятор. Футболист может провести за решеткой до четырех лет.