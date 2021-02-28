​Промес – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Рубином»

В воскресенье «Спартак» сыграет против «Рубина» в двадцатом туре чемпионата России. Новичок московской команды Куинси Промес, купленный у «Аякса» под закрытие зимнего трансферного окна, оказался в стартовом составе «красно-белых».

Доменико Тедеско решил выпустить на футбольное поле с первых минут таких исполнителей: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Хендрикс, Зобнин, Мозес, Промес, Понсе, Соболев.

Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. В случае победы «Спартак» поднимется на второе место в таблице Премьер-лиги.