​Промес – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Рубином»

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28 Февраля 2021, 12:52,
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В воскресенье «Спартак» сыграет против «Рубина» в двадцатом туре чемпионата России. Новичок московской команды Куинси Промес, купленный у «Аякса» под закрытие зимнего трансферного окна, оказался в стартовом составе «красно-белых».
Доменико Тедеско решил выпустить на футбольное поле с первых минут таких исполнителей: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Хендрикс, Зобнин, Мозес, Промес, Понсе, Соболев.
Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. В случае победы «Спартак» поднимется на второе место в таблице Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Куинси Промес