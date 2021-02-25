Мележиков: «Ещё позавчера мы зашли в тупик в переговорах с агентами Промеса»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков на канале «Футбольный Биги» в YouTube раскрыл детали переговорного процесса по трансферу Куинси Промеса.

- Всё ли получилось так, как вы хотели?

- В целом да, потому что благодаря работе спортивного директора в целом у нас существенно снижена трансферная сумма. «Аякс» изначально просил гораздо больше. Не буду называть цифры. Те цифры, на которые договорились мы, нас устраивают. Те условия, которые мы подписали, в том числе, если и негативная ситуация.

- Голландцы писали, что эта сумма - 15 миллионов.

- Больше. «Аякс» хотел больше 15 миллионов. В целом в совокупности с учетом бонусов они хотели больше.

- За счет чего этого удалось добиться?

- За счет диалога. Прежде всего, с агентами, потому что изначально мы начали разговаривать с агентами.

- Была ли какая-то ситуация, которая, может быть, по этому трансферу вас удивила, стала ключевой? Которая, может быть, переломила ситуацию?

- Нет, в целом переговоры шли достаточно тяжело. Изначально мы контактировали с агентами. Предложили им переговорить с игроком о переходе, получили ответ, что стороны не возражают, а дальше начался переговорный процесс с «Аяксом», и переговоры шли очень и очень долго - по финансовым условиям и юридическим аспектам.

- Вас удивило, что «Аякс» позицию не менял, чтобы «Спартак» взял на себя риски? Потому что если голландцы говорили, что ничего страшного нет, почему они не хотели на себя взять риски?

- Я не очень могу говорить за «Аякс», но в конечном итоге раз мы пришли к соглашению, устраивающему нас, прежде всего, значит, мы сделали свое дело. С какими условиями остался «Аякс», нравится это им или нет, это уже вопрос «Аякса». Я говорил, что финансово и юридически клуб защищен.

- Самое легкое в этой сделке - это договориться с Куинси?

- Нет. Еще позавчера мы не были уверены, что сделка состоится, мы зашли в тупик в переговорах с агентами. Они привлекли Куинси, у нас буквально 23 числа была ВКС с участием Куинси, которую мы проводили порядка двух с половиной часов. Я его сегодня поблагодарил, что он выдержал два с половиной часа наших споров.

- То есть, вот этот тупик с агентами разрешил именно Промес, взяв на себя риски и часть комиссионных?

- Нет, там не было рисков и комиссионных, мы просто нашли золотую середину с его участием. Давили агенты, давили мы как клуб. В целом достигли соглашения на троих - игрок, его представители и мы.

- Три миллиона евро бонусов - это командные или индивидуальные бонусы?

- Во-первых, там не три. Условия контракта с игроком я раскрывать не буду.

- Чего вы от него ждете?

- Побед, голов, результативных действий. В целом мы разговаривали с Куинси, и наши позиции с ним совпадают. Мы хотим стать чемпионами. В этом сезоне маловероятно, тяжеловато, но это не означает, что мы должны двигаться к этому в самом ближайшем будущем.