Промес: «Рад вернуться на поле, но не с таким результатом»

В рамках 20-го тура российской Премьер-лиги состоялся поединок между московским «Спартаком» и казанским «Рубином». Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена», завершилась поражением «красно-белых» со счетом 0:2.

После завершения матча полузащитник хозяев Куинси Промес опубликовал пост в «Инстаграме».

«Я рад вернуться на поле, но не с таким результатом. Двигаемся дальше», - гласит сообщение голландского футболиста в социальной сети.

Промес вернулся в «Спартак» минувшей зимой. Куинси подписал с москвичами контракт до лета 2024-го года. За трансфер игрока «красно-белые» заплатили порядка 8,5 миллиона евро.