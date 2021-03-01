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Промес: «Рад вернуться на поле, но не с таким результатом»

01 Марта 2021, 08:35,

В рамках 20-го тура российской Премьер-лиги состоялся поединок между московским «Спартаком» и казанским «Рубином». Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена», завершилась поражением «красно-белых» со счетом 0:2.

После завершения матча полузащитник хозяев Куинси Промес опубликовал пост в «Инстаграме».

«Я рад вернуться на поле, но не с таким результатом. Двигаемся дальше», - гласит сообщение голландского футболиста в социальной сети.

Промес вернулся в «Спартак» минувшей зимой. Куинси подписал с москвичами контракт до лета 2024-го года. За трансфер игрока «красно-белые» заплатили порядка 8,5 миллиона евро.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес
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