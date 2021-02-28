​Зобнина удалили в матче с «Рубином»

Первый тайм матча двадцатого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Рубином» не подарил зрителям забитых мячей. Вторую половину встречи московская команда проведёт в меньшинстве. Перед перерывом с поля был удалён полузащитник Роман Зобнин, получивший вторую жёлтую карточку в игре.

Стоит сказать, что на тренерском мостике «Спартака» отсутствует дисквалифицированный Доменико Тедеско. Он наблюдает на происходящим с трибуны, а командой руководит Андреас Хинкель.

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