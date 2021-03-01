Кечинов: «Не видно, чем «Спартак» занимался на сборах»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал результат матча красно-белых против «Рубина», а также высказался насчет интриги в чемпионате в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Второй матч наблюдаю за «Спартаком» и пока не видно, чем они занимались на сборах. Игры у команды нет, физически тоже не особо удивляют. И «Рубин», и «Динамо» в игре со «Спартаком» мне понравились и своей самоотдачей и физической готовностью. О «Спартаке» пока ничего хорошего сказать не могу.

Что касается игры Куинси Промеса, видно, что он не в игровом тонусе находится. Физическая форма и кондиции у него ещё более менее, он двигался, но ещё не хватает игровой практики. Думаю, ещё две-три игры и он почувствует этот ритм и заиграет.

Судьба чемпионства ещё не решена. Впереди будет борьба. Видно, что и «Зенит» не в форме, судя по двум матчам. У них тоже нет игры, да и физически не впечатляют. ЦСКА тоже оступился. «Локомотив» мне понравился, «Сочи» может преподнести сюрприз - два матча они хорошо провели и в нормальном состоянии находятся. Поэтому вся интересная борьба впереди», - сказал Кечинов.