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Алексей Зуев: «За счёт индивидуальных действий и незаурядных ходов Промес сможет принести большую пользу»

24 Февраля 2021, 20:01,

Бывший игрок «Спартака» Алексей Зуев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выразил удовлетворение переходом экс-игрока «Аякса» Куинси Промеса в московский клуб.

- Как вы относитесь к возвращению Промеса в «Спартак», станет ли клуб с ним сильнее?

- К возвращению Промеса в «Спартак» я отношусь положительно.  Куинси - сильный игрок. Думаю, что за счет индивидуальных действий и незаурядных ходов он сможет принести большую пользу команде.

Куинси Промесу 29 лет, в текущем сезоне он забил шесть мячей в 25 поединках в составе клуба из Амстердама. В «Спартаке» голландец отметился 66 голами в 135 матчах и помог команде завоевать долгожданный чемпионский титул.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Аякс, Куинси Промес, Алексей Зуев
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