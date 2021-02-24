Алексей Зуев: «За счёт индивидуальных действий и незаурядных ходов Промес сможет принести большую пользу»

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24 Февраля 2021, 20:01,
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Бывший игрок «Спартака» Алексей Зуев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выразил удовлетворение переходом экс-игрока «Аякса» Куинси Промеса в московский клуб.
- Как вы относитесь к возвращению Промеса в «Спартак», станет ли клуб с ним сильнее?
- К возвращению Промеса в «Спартак» я отношусь положительно. Куинси - сильный игрок. Думаю, что за счет индивидуальных действий и незаурядных ходов он сможет принести большую пользу команде.
Куинси Промесу 29 лет, в текущем сезоне он забил шесть мячей в 25 поединках в составе клуба из Амстердама. В «Спартаке» голландец отметился 66 голами в 135 матчах и помог команде завоевать долгожданный чемпионский титул.
Сергей Румянцев
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Аякс, Куинси Промес, Алексей Зуев