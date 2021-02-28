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​Тедеско отреагировал на удаление Зобнина в матче с «Рубином»

28 Февраля 2021, 15:07,

«Спартак» в последний день зимы проводит домашний матч против «Рубина» в рамках двадцатого тура чемпионата России. В конце первого тайма красную карточку схлопотал полузащитник «красно-белых» Роман Зобнин, получивший за сорок пять минут два предупреждения.

Доменико Тедеско встретил решение о красной карточке аплодисментами. Немецкий специалист смотрит за игрой с трибуны, поскольку начал отбывать дисквалификацию на три матча, полученную ещё в декабре.

В случае победы над «Рубином» «Спартак» поднимется на второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Роман Зобнин
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