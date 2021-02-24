​Стало известно, кто будет судить матч «Локомотив» - ЦСКА

С пятницы по воскресенье в чемпионате России пройдёт первый игровой день в календарном году. Главная битва двадцатого тура представит собой дерби Москвы между «Локомотивом» и ЦСКА. Назначение на него получила бригада Павла Кукуяна. При этом главным по работе системы ВАР будет Кирилл Левников.

На субботнюю игру между «Зенитом» и «Ростовом», которая тоже должна получиться интересной, назначен Алексей Матюнин. В качестве ВАР отработает Павел Шадыханов.

«Спартак» и «Рубин» на «Открытие Арене» рассудит Сергей Лапочкин. Его помощником у монитора ВАР будет Алексей Амелин.

Ознакомиться с полным списком назначений можно ниже на картинке, опубликованной РФС.