Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Стало известно, кто будет судить матч «Локомотив» - ЦСКА

24 Февраля 2021, 14:11,

С пятницы по воскресенье в чемпионате России пройдёт первый игровой день в календарном году. Главная битва двадцатого тура представит собой дерби Москвы между «Локомотивом» и ЦСКА. Назначение на него получила бригада Павла Кукуяна. При этом главным по работе системы ВАР будет Кирилл Левников.

На субботнюю игру между «Зенитом» и «Ростовом», которая тоже должна получиться интересной, назначен Алексей Матюнин. В качестве ВАР отработает Павел Шадыханов.

«Спартак» и «Рубин» на «Открытие Арене» рассудит Сергей Лапочкин. Его помощником у монитора ВАР будет Алексей Амелин.

Ознакомиться с полным списком назначений можно ниже на картинке, опубликованной РФС.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Краснодар, Ростов, Сергей Лапочкин, Алексей Матюнин, Павел Кукуян
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