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Солтмурад Бакаев: «Всевышний все видит и обязательно поможет брату»

28 Февраля 2021, 18:56,

Хавбек казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев высказался о ситуации со своим братом Зелимханом Бакаевым, который потерял место в стартовом составе «Спартака».

«Всевышний все видит и обязательно поможет и ему, и мне. Главное, нам работать и все будет хорошо. Он — воспитанник «Спартака», любит свой клуб и будет биться за ромбик», - цитирует Солтмурада «Спорт-Экспресс».

24-летний Зелимхан Бакаев сыграл двадцать два матча за «Спартак» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал семь голевых передач. Российским футболистом в летнее трансферное окно активно интересовалось московское «Динамо», но до перехода дело не дошло.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зелимхан Бакаев, Солтмурад Бакаев
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