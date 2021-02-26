Тедеско: «Повторная адаптация Промеса займёт у него меньше времени, чем у других футболистов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем с «Рубином» поговорил о трансферах Куинси Промеса и Зелимхана Бакаева.

- Джордан Ларссон пропускает игру с «Рубином» из-за перебора желтых карточек. Насколько это критично? Насколько это увеличивает вероятность появления Куинси Промеса в стартовом составе? Тем более что он вера дал понять, что готов играть и рвется в бой, хочет забивать, покорять вершины и предельно мотивирован.

- Все игроки так говорят, что всегда готовы и рвутся в бой. Мозес мне то же говорил, когда пришел в «Спартак». Но сказать по стартовому составу ничего не могу, еще не знаю, кто выйдет на поле. Мы уверены, что он будет оптимальным, мы всегда очень внимательно к этому относимся. Должны играть те, кто по праву заслуживает место в составе.

Что касается Промеса - безусловно, это является сильным аргументом, чтобы он вышел на поле, то, что он знаком с клубом, городом, чемпионатом. Повторная адаптация займет у него меньше времени, чем у других футболистов.

- Вчера до нуля часов обсуждался трансфер Бакаева, и Евгений Мележиков с вами имели разговор с игроком. О чем он был? Очевидно, что если зашла роль о переходе «на флажке», то человека что-то не устраивает.

- Да, я знаю про эту ситуацию. Вам лучше спросить непосредственно Бакаева, почему он в последний день трансферного окна хотел уйти. Я не принимал участия в этом процессе. Думаю, что если посмотреть на его статистику, то он входит в топ-10 игроков «Спартака» по игровым минутам. За тот период, что я здесь работаю, всегда бывает так, что когда покупают нового игрока, то кто-то в команде будет этим недоволен. Если купить двух новых игроков, то бывает, что четверо или пятеро недовольны. Это нормально, абсолютно рабочая ситуация внутри команды. Есть конкуренция. Бакаев - очень нужный и важный для нас игрок, но если взять пример «Баварии», то у них на две позиции крайних полузащитников и вингеров есть, по крайней мере, четыре игрока. Это хорошо во всех смыслах и создает здоровую атмосферу, здоровую конкуренцию в команде, увеличивает уровень тренировок и игры.