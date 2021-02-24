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​«Спартак» анонсировал возвращение Промеса

24 Февраля 2021, 15:32,

«Спартак» опубликовал на своей страничке в Twitter небольшое видео, посвящённое подготовке газона «Открытие Арены» к первому официальному матчу в 2021-м году. На табло стадиона можно заметить клип, участником которого стал форвард Куинси Промес. Таким образом «красно-белые» анонсировали возвращение футболиста.

 

Ранее в «Спартаке» подтвердили, что до конца дня среды Промес прибудет в Москву для прохождения медицинского обследования. Голландец в своё время уже выступал за «Спартак» на протяжении четырёх сезонов.

«Спартак» сыграет дома против «Рубина» в воскресенье, двадцать восьмого февраля. На текущий момент команда Доменико Тедеско занимает третье место в таблице Премьер-лиги России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Аякс, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес
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