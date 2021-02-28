Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца

В матче 20-го тура РПЛ московский «Спартак» принимал казанский «Рубин».

«Спартак» - единственным из топ-клубов РПЛ активно провёл последний день трансферного окна. Наконец-то «красно-белые» завершили возвращение Куинси Промеса, отказали московскому «Динамо» в трансфере Зелимхана Бакаева, дозаявили Аяза Гулиева. Но теперь нужно переключаться на дела футбольные, ведь поражение от того же «Динамо» и вылет из Кубка России пора перекрывать удачными результатами.

Первый соперник «Спартака» по РПЛ в 2021-м году – казанский «Рубин». Футболисты Леонида Слуцкого покинули Кубок России ещё после группового этапа, поэтому официальных матчей в феврале ещё не играли. Но задача на матч со «Спартаком» у казанцев одна и поставлена она очень давно. В апреле 2014-го года «Рубин» в последний раз обыгрывал «красно-белых». И вот, обновление.

Тедеско сразу же бросил в бой Промеса, в старте появился и Хендрикс, дуэт форвардов Соболев – Понсе. На первых минутах болельщики спокойно могли обсудить стартовый состав «Спартака», ведь на поле ровным счётом ничего не происходило. «Рубин» действовал чуть активнее, Промес пытался решить сам, а Жиго и Мозес сели на жёлтую карточку за грубые фолы. Единственный интересный момент «Рубин» создал со стандарта. Мяч после подачи Шатова достался Деспотовичу, но Джордже с девяти метров пробил точно в Максименко.

К перерыву «Спартак» захватил инициативу, Мозес даже опасно простреливал на пустой угол ворот, но Соболев замкнуть не сумел. Зимний футбол всё же превалировал. Довольно скучное зрелище команды предъявили в первые 45 минут, но на третьей компенсированной минуте Роман Зобнин врезал по ногам Денису Макарову и абсолютно заслуженно получил вторую жёлтую карточку, оставив «Спартак» в меньшинстве на целый тайм.

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«Рубин» численное преимущество реализовал уже на восьмой минуте второго тайма. Это Хвича Кварацхелия разрезающей передачей из-за пределов штрафной площади вывел Джордже Деспотовича на рандеву с Максименко, а форвард ударом в касание переиграл голкипера, реализовав первый момент в матче – 0:1.

Хвича на этом не успокоился, создав ещё один момент для Джордже после сольного прохода. Прошёл двоих, прострелил на Деспотовича, но форвард чуть завозился, пробив в соперника. Спокойную для Слуцкого концовку матча «украл» Абильдгор, схвативший вторую жёлтую карточку. 10 на 10 завершали матч команды, в равных составах «Спартак» счёт сравнял, но гол Соболева не засчитали. Боковой арбитр увидел офсайд у Александра, завершившего скидку Жиго.

Победу «Рубин» удержал, а на последних минутах ещё и увеличил превосходство. Дальний удар Хвичи Максименко отразил перед собой, а Деспотович дослал мяч в ворота - 0:2.. Последний раз казанцы побеждали "красно-белых" в официальном матче 82 месяца назад – в апреле 2014-го года.