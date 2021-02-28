Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца

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28 Февраля 2021, 15:58,
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В матче 20-го тура РПЛ московский «Спартак» принимал казанский «Рубин».
|Спартак Москва
|0:2
|Рубин
|53' Деспотович Джордже (0:1)
|89' Деспотович Джордже (0:2)
«Спартак» - единственным из топ-клубов РПЛ активно провёл последний день трансферного окна. Наконец-то «красно-белые» завершили возвращение Куинси Промеса, отказали московскому «Динамо» в трансфере Зелимхана Бакаева, дозаявили Аяза Гулиева. Но теперь нужно переключаться на дела футбольные, ведь поражение от того же «Динамо» и вылет из Кубка России пора перекрывать удачными результатами.
Первый соперник «Спартака» по РПЛ в 2021-м году – казанский «Рубин». Футболисты Леонида Слуцкого покинули Кубок России ещё после группового этапа, поэтому официальных матчей в феврале ещё не играли. Но задача на матч со «Спартаком» у казанцев одна и поставлена она очень давно. В апреле 2014-го года «Рубин» в последний раз обыгрывал «красно-белых». И вот, обновление.
Тедеско сразу же бросил в бой Промеса, в старте появился и Хендрикс, дуэт форвардов Соболев – Понсе. На первых минутах болельщики спокойно могли обсудить стартовый состав «Спартака», ведь на поле ровным счётом ничего не происходило. «Рубин» действовал чуть активнее, Промес пытался решить сам, а Жиго и Мозес сели на жёлтую карточку за грубые фолы. Единственный интересный момент «Рубин» создал со стандарта. Мяч после подачи Шатова достался Деспотовичу, но Джордже с девяти метров пробил точно в Максименко.
К перерыву «Спартак» захватил инициативу, Мозес даже опасно простреливал на пустой угол ворот, но Соболев замкнуть не сумел. Зимний футбол всё же превалировал. Довольно скучное зрелище команды предъявили в первые 45 минут, но на третьей компенсированной минуте Роман Зобнин врезал по ногам Денису Макарову и абсолютно заслуженно получил вторую жёлтую карточку, оставив «Спартак» в меньшинстве на целый тайм.
«Рубин» численное преимущество реализовал уже на восьмой минуте второго тайма. Это Хвича Кварацхелия разрезающей передачей из-за пределов штрафной площади вывел Джордже Деспотовича на рандеву с Максименко, а форвард ударом в касание переиграл голкипера, реализовав первый момент в матче – 0:1.
Хвича на этом не успокоился, создав ещё один момент для Джордже после сольного прохода. Прошёл двоих, прострелил на Деспотовича, но форвард чуть завозился, пробив в соперника. Спокойную для Слуцкого концовку матча «украл» Абильдгор, схвативший вторую жёлтую карточку. 10 на 10 завершали матч команды, в равных составах «Спартак» счёт сравнял, но гол Соболева не засчитали. Боковой арбитр увидел офсайд у Александра, завершившего скидку Жиго.
Победу «Рубин» удержал, а на последних минутах ещё и увеличил превосходство. Дальний удар Хвичи Максименко отразил перед собой, а Деспотович дослал мяч в ворота - 0:2.. Последний раз казанцы побеждали "красно-белых" в официальном матче 82 месяца назад – в апреле 2014-го года.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Спартак Москва, Рубин, Куинси Промес
Каждый игрок "Спартака" сам по себе даже очень не плох, а командной игры как не было так и нет! И в этом полностью "заслуга" Тедеско и его штаба(( Бездарные немцы = бездарный "Спартак"!
Рубин очень понравился, голы суперные - спасибо за праздник!) спартак - ничего нового, разруха продолжается...
Не нашли мы путей против внимательного и организованного Рубина. Слуцкий выиграл этого матч.
Очень большую роль сыграло удаление нервного Зобнина. Казань вела очень энергозатратный футбол и можно было ожидать, что они подсядут по физике во втором. Но Рома на нервяке не управляем и сломал ожидаемый план.
Слабая игра Аиртона и очень тяжёл Соболев.
Квинси очень не плох для дебютного. Теперь дело за взаимопониманием.
Мне хотелось бы налаживания связки Крал - Промес - Соболев.
Жаль, но поражение справедливое.
Спартак в своем репертуаре. Транжирил моменты и полумоменты в первом тайме, в итоге доигрался до удаления, после чего пропущенный мяч стал делом времени.
Кварацхелия лучший с мячом, Лвпочкин - со свистком, Генич - с микрофоном, а Тедеско - на трибуне за ограждением.
ай отличная игра рубиновых звезд.. всё по делу.. вынесли хрюнделей вместе с корытом.. игра куинси понравилась.. ведь может кады захочет.. )))