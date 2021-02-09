РФС рассмотрит апелляцию «Спартака» по дисквалификации Тедеско

Российский футбольный союз 17 февраля на заседании его членов рассмотрит апелляцию «Спартака» относительно поведения наставника «красно-белых» Доменико Тедеско в матче 18-го тура российской Премьер-лиги против «Сочи».

В той игре немец показал оскорбительный жест сопернику, что послужило поводом для трёхматчевой дисквалификации, а также после встречи он получил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ближайший матч московский «Спартак» проведёт 28 февраля на «Открытие Арене» против казанского «Рубина» в 14:00 по московскому времени. Тедеско также может пропустить игры с «Краснодаром» и «Динамо».