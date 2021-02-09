РФС рассмотрит апелляцию «Спартака» по дисквалификации Тедеско

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09 Февраля 2021, 21:14,
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Российский футбольный союз 17 февраля на заседании его членов рассмотрит апелляцию «Спартака» относительно поведения наставника «красно-белых» Доменико Тедеско в матче 18-го тура российской Премьер-лиги против «Сочи».
В той игре немец показал оскорбительный жест сопернику, что послужило поводом для трёхматчевой дисквалификации, а также после встречи он получил штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ближайший матч московский «Спартак» проведёт 28 февраля на «Открытие Арене» против казанского «Рубина» в 14:00 по московскому времени. Тедеско также может пропустить игры с «Краснодаром» и «Динамо».
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Спартак Москва, РФС, Доменико Тедеско
Оснований для пересмотра наказания Тедеско - НЕТ!!! НЕТ!
Она должна остаться в силе.
Только ЦЕНА вопроса может её изменить.
Вспомните. Утром деньги, вечером стулья.
Иначе, с какого такого перепуга Спартак подал на пересмотр.
Не в прошлом году, а в этом.
Подковёрная работа с чиновниками РФС проведена и вот вам результат - пересмотр.
Но оснований НЕТ для пересмотра.
Однако, чиновники РФС хотят заработать на пересмотре.
Придумают основание пересмотра, не впервой и не такие выкрутасы ПРОВОРАЧИВАЛИ.
Они превратили футбол в криминальную кормушку по набиванию своих карманов сторонними деньгами.
Дело по пересмотру чиновниками РФС очень пахнет КРИМИНАЛОМ.
Общественность должна выступить против пересмотра и не дать чиновникам РФС провести АФЕРУ с пересмотром.
Тедеско ЗАСЛУЖИЛ наказание своим ХАМСТВОМ и психозами.
Он должен отбывать назначенный срок. ДОЛЖЕН!!!