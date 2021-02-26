Тедеско назвал сильные стороны «Рубина»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем с «Рубином» оценил игру ближайшего соперника.

- Настроение хорошее, Крал, наконец-то, вернулся в строй, тренируется с общей группой, колено его больше не беспокоит. Вчера у нас появился новый игрок. Надеюсь, вы знаете об этом, несмотря на то, что информации по этому трансферу было совсем немного в эфире. Команда сейчас в хорошей форме, нам нужно выиграть первый домашний матч после зимней паузы.

- В матче первого круга «Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 2:0. Тем не менее, по игре «Рубин» выглядел немного лучше. Учли ли вы опыт той игры, и какие сильные стороны можете отметить у «Рубина»?

- Мы 45 минут играли в меньшинстве и при этом не пропустили. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду своим вопросом.

- По статистике «Рубин» переиграл «Спартак», нанес больше ударов.

- Мы играли, повторюсь, 45 минут в меньшинстве и не пропустили ни одного гола. Если говорить о статистике, то можно вспомнить матч кубковый с «Динамо», который мы проиграли. Безусловно, мы расстроены этим поражением. Кубок важен для нас, мы хотели в нем пройти как можно дальше, выйти в четвертьфинал и дальше, возможно. Если брать статистику того матча, то мы превзошли «Динамо» по всем основным компонентам, по владению мячом, по количеству отборов, выигранным единоборствам, по ударам по воротам, ожидаемым голам - 2,4 против 1,4 у «Динамо». Тем не менее, счет на табло был 2:0 в пользу соперника. Поэтому анализ игры, который мы всегда проводим после матча, он всегда глубже, чем просто сухой результат и сухая статистика.

Что касается «Рубина», против этой команды всегда непросто играть в гостях, в Казани. Если вы помните, то они в этом сезоне обыграли и «Зенит» Санкт-Петербург и ЦСКА. Они очень опасны без мяча, неплохо обороняются, ждут своего момента для контратак, очень хорошо в них убегают, имеют хороших фланговых нападающих. Это команда молодая, голодная до побед. Я думаю, что по-хорошему они заслуживают находиться в чемпионате на более высоком месте.