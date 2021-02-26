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Тедеско: «Селихов сказал, что будь он на моём месте, то поступил бы точно так же»

26 Февраля 2021, 14:15,

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем с «Рубином» прояснил ситуацию по голкиперу Александру Селихову.

- Просьба объяснить ситуацию по трем футболистам: это Александр Селихов, Александр Ташаев, они говорили о желании уйти их команды по окончанию сезона, а также об Аязе Гулиеве, по которому давно ничего не понятно. Могли бы сказать о своих планах на игроков?

- Ташаев и Гулиев на данный момент находятся не с командой. По Ташаеву ситуация  ясна еще с того времени, когда Томас Цорн был генеральным директором. Сейчас, я считаю, что у нас достаточно сильная и сплоченная команда. Касаемо Александра Селихова, то это отличный вратарь. Я неоднократно разговаривал с ним и другими вратарями. Вратари - это особая каста, это как команда внутри команды. У них присутствует конкуренция, и взаимопомощь всегда в этой группе на высоте. На данный момент у нас среди вратарей отличная рабочая атмосфера. Максименко и Селихов очень хорошие вратари, поэтому очень сложно говорить о том, чтобы менять вратарей.

У меня в «Шальке» произошел случай с заменой вратарей. Я раз уже сделал подобное в «Шальке». Та замена произвела такой фурор, что приземление человека на Луну выглядело намного более блекло по сравнению с той заменой.

Психологически вратарю очень важно чувствовать доверие со стороны тренера, даже если оно 98%, то это будет уже не то. Позиция очень чувствительная, потому что за нападающими есть полузащитниками, за ними - защитники, а за защитниками есть вратарь. А вот за вратарем есть только ворота и больше ничего. Поэтому здесь нужно очень деликатно подходить к этому вопросу. Я доверяю всем нашим вратарям, и Максименко, и Селихову. На данный момент я не вижу необходимости их менять. Мы поговорили об этом с Селиховым, он меня прекрасно понял и сказал, что будь он на моем месте, то поступил бы точно так же, не стал бы сейчас делать никаких перестановок. Он для нас очень важен, и мы рады, что он продолжает с нами работать в «Спартаке».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Александр Селихов
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