Хинкель: «Даже сегодня Промес уже показал все свои качества»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель на пресс-конференции после матча с «Рубином» (0:2) поделился впечатлениями от игры.

- Как оцените игру Куинси Промеса? Насколько ему удалось показать то, что от него ждали? По игре показалось, что он не слишком брал на себя лидерские качества, чего от него все ждут.

- У Куинси были хорошие моменты во время этого матча. Я уверен, что он высококлассный игрок. Он приехал сюда в Россию, два раза потренировался с командой и сегодня вышел на поле в стартовом составе. Нужно также учитывать, что до этого последние несколько дней он нерегулярно тренировался, когда еще был в «Аяксе». Уверен, что он еще наберет форму и будет выступать намного лучше. Даже сегодня он уже показал все свои качества. Несмотря на результат матча, он сыграл все 90 минут. Мы очень этому рады, изначально были готовы его заменить, если бы увидели, что силы кончаются. Тем не менее, он выдержал всю игру, и это идет ему в копилку для подготовки и того, чтобы как можно быстрее набрать оптимальную форму.

- Обратили внимание, когда говорили про удаление Зобнина, показалось, что оно было совсем необязательным. При этом такое удаление у него не первое, было еще с ЦСКА. Тоже как будто какое-то эмоциональное движение. Говорили ли с ним? Может быть, он извинился перед командой? С чем связана эта неоправданная грубость?

- Надо смотреть еще раз тот игровой момент, была ли там вторая желтая карточка. Я уже сказал во флеш-интервью, что арбитр сегодня хорошо отработал, и все решения им были приняты правильно. С Романом я не говорил еще.

- Как вам сегодня состояние поля? Показалось, что оно было далеко не в идеальном состоянии, как это помешало сегодня?

- Сегодня было хорошее поле, особенно для этого периода года, не забывайте, какой месяц на дворе. Более того, мы видели, как наши агрономы и работники поля готовили его целыми днями к игре. Это был огромный труд. Конечно, оно может быть лучше, мы все это знаем, особенно летом, там другие погодные условия, и трава быстрее растет. Нужно принимать этот факт как данность. Думаю, на данный момент по всей стране поля будут подобного качества. Конечно, когда хочешь играть дома, то поле может вносит определенные неудобства, но нужно смотреть на время года за окном.

- Был ли какой-то план по ликвидации активности Хвичи? Какой смысл перехода на 5-3-1 во втором тайме? Из-за удаления?

- Поймите меня правильно, я не могу вдаваться в детали по ходу матча, но касаемо Хвичи, он очень хороший футболист. Всегда сложно обороняться против подобных игроков. Но можно сказать, что Маслов сегодня проделал хорошую работу на поле. Хвича очень быстрый, особенно на первых метрах, когда с мячом делает стартовый рывок. «Рубин» в целом быстрая команда, которая славится своими контратаками. Мы готовились к этому.

Вы совершенно правы, мы изменили в перерыве игровую схему из-за красно карточки. Как вы помните, в матче первого круга в Казани у нас тоже было удаление. Очень долго мы играли в меньшинстве, но тогда мы победили 2:0. Сегодня в меньшинстве мы также хорошо играли, но до этого очень просто пропустили первый гол.