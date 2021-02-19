Хинкель поддержал решение Тедеско заранее объявить об уходе

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель заявил, что понимает и поддерживает решение наставника Доменико Тедеско завершить трудовые отношения после завершения чемпионата России. Хинкель отметил, что если раньше не было никаких проблем слетать в Штуттгарт и обратно прямым рейсом, то из-за пандемии коронавируса у тренеров нет такой возможности.

В интервью Sports.ru Андреас Хинкель отметил, что решение Тедеско о грядущем расставании со «Спартаком» было принято до игры с «Зенитом», когда он проинформировал о нем общественность.

- Решили, что лучший момент для объявления — именно тот, который и был выбран, потому что это честный путь, - заявил Хинкель.

Напомним, что тренерский штаб Тедеско начал работать в «Спартаке» с 14 октября 2019 года.