Гол Соболева не засчитали, игрок «Спартака» получил жёлтую карточку

В двадцатом туре Премьер-лиги России сражаются «Спартак» и «Рубин». Минут за пятнадцать до конца основного времени мяч побывал в сетке ворот казанской команды, однако после обращения Сергея Лапочкина к ВАР гол был отменён. Арбитры усмотрели положение «вне игры» у форварда «Спартака», и счёт на табло в пользу «рубиновых» сохранился.

После отмены своего гола Соболев не сдержал эмоций и ударил по мячу. За это действие, трактуемое как неспортивное поведение, футболист «Спартака» получил карточку жёлтого цвета.

Следить за концовкой поединка на «Открытие Арене» можно в подробной трансляции в текстовом формате.