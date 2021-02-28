Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гол Соболева не засчитали, игрок «Спартака» получил жёлтую карточку

28 Февраля 2021, 15:48,

В двадцатом туре Премьер-лиги России сражаются «Спартак» и «Рубин». Минут за пятнадцать до конца основного времени мяч побывал в сетке ворот казанской команды, однако после обращения Сергея Лапочкина к ВАР гол был отменён. Арбитры усмотрели положение «вне игры» у форварда «Спартака», и счёт на табло в пользу «рубиновых» сохранился.

После отмены своего гола Соболев не сдержал эмоций и ударил по мячу. За это действие, трактуемое как неспортивное поведение, футболист «Спартака» получил карточку жёлтого цвета.

Следить за концовкой поединка на «Открытие Арене» можно в подробной трансляции в текстовом формате.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Александр Соболев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола