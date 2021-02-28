Гол Соболева не засчитали, игрок «Спартака» получил жёлтую карточку

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28 Февраля 2021, 15:48,
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В двадцатом туре Премьер-лиги России сражаются «Спартак» и «Рубин». Минут за пятнадцать до конца основного времени мяч побывал в сетке ворот казанской команды, однако после обращения Сергея Лапочкина к ВАР гол был отменён. Арбитры усмотрели положение «вне игры» у форварда «Спартака», и счёт на табло в пользу «рубиновых» сохранился.
После отмены своего гола Соболев не сдержал эмоций и ударил по мячу. За это действие, трактуемое как неспортивное поведение, футболист «Спартака» получил карточку жёлтого цвета.
Следить за концовкой поединка на «Открытие Арене» можно в подробной трансляции в текстовом формате.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Александр Соболев