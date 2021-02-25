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De Telegraaf опроверг слова Фетисова: «Аякс» ничего не теряет, если Промес окажется в тюрьме

25 Февраля 2021, 00:58,

Пресс-атташе «Спартака» Антон Фетисов заявил о том, что «красно-белые» в переговорах с «Аяксом» отстояли свою позицию о том, что в случае тюремного срока для форварда Куинси Промеса, они ничем не рискуют. Тем не менее, голландский приводит другие данные: «Русские хотели, чтобы «Аякс» [частично] нес финансовые потери, если Промеса осудят, и согласовал сделку в среду, потому что в России закрывается трансферное окно». Издание отмечает, что амстердамский клуб ничего не потеряет в худшем случае для Куинси.

В Голландии оценивают трансфер словом «суперсделка». В «Аяксе» получат 8,5 млн евро. Эта сумма увеличится до 11 миллионов, если «Спартак» выиграет РПЛ и попадет в Лигу чемпионов.

Инцидент с Промесом прошлым летом, когда футболист ударил двоюродную сестру ножом в колено, возмутил руководство «Аякса», и  там просто мечтали избавиться от проблемного футболиста.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Аякс, Куинси Промес
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