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Слуцкий: «Провели очень качественный поединок и одержали заслуженную победу»

28 Февраля 2021, 16:25,

 

- Мы понимали, что будет очень тяжелая игра, что важно было контролировать зону подбора, поэтому мы ее максимально насытили. Не готов сейчас обсуждать судейские и несудейские решения, большое количество желтых карточек, мы тоже получили. У нас Зуев получил травму, там тоже есть, наверное, рассмотреть с нашей стороны. Очень доволен, что сзади сыграли на ноль. По существу не дали создать большое количество моментов. Если возникала острота, то только после стандартов или после там повторных передач с отскока. Считаю, что провели очень качественный поединок и одержали заслуженную победу.

Мы были хорошо готовы, я это знал. Но знать - это одно, а получить фактическое подтверждение - это другое, поэтому наши ожидания и предположения, что мы качественно провели это межсезонье, в этой игре подтвердились, но это только одна игра.

- Мы с Константином Геничем перед матчем обращали внимание на один факт, что «Рубин» в гостях у «Спартака» в последний раз побежал в 10-м году. То есть, больше 10 лет прошло.  Понимаю, что статистика вас вряд ли интересовала. Но такой красивый факт, что наконец-то выиграли?

- Наверное, статистика больше важна для болельщиков, журналистов. Я даже не знал о подобного рода факте. Даже если бы я знал, это тоже вряд ли бы что-то изменило в ходе подготовки.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
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Комментарии (1)
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0
ингерман
28 Февраля 2021, 16:29

ай на сегодня из работающих тренеров слуцкий - намбаван бесспорно.. )))

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