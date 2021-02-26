Промес: «Думаю, с Тедеско мы хорошо поработаем вместе!»

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26 Февраля 2021, 19:49,
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Новичок «Спартака» Куинси Промес на клубном канале в YouTube подвёл итоги первого дня с командой.
- Куинси, как твоя первая тренировка с командой?
- Рад вернуться и снова выйти на поле с командой. Классное чувство!
- Мы тебя так долго ждали, что в Москве потеплело. Ты, надеюсь, не замерз на поле?
- Да, слышал, что было очень холодно, так что я вернулся в правильный момент. Но для меня погода - не проблема.
- Уже слышал, что наш тренер по физподготовке - настоящий зверь?
- Да, слышал рассказы о нем. После этого интервью мне как раз предстоит с ним поработать. Я готов.
- Ты очень ждал встречи с ребятами. Как все прошло?
- Отлично! Со многими я давно знаком. Классно снова встретить всех тех, с кем добился успеха в прошлом. Очень рад с ними поработать снова.
- В коридоре тебя от души побили?
- О да, коридор… В этой команде нашлось несколько плохих парней! Но я их запомнил и обязательно отомщу! Сто процентов.
- Ты уже узнал, сколько лет Ещенко?
- Я думаю, 40 или 50.
- С Доменико разговаривал?
- Да, мы пообщались.
- Как прошел разговор, что он успел рассказать?
- Он рассказал о себе, своем видении игры, задал мне несколько вопросов о том, как я вижу футбол. Классный человек. Рад знакомству с ним. Для меня все понятно. Думаю, мы хорошо поработаем вместе!
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Куинси Промес