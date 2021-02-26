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Промес: «Думаю, с Тедеско мы хорошо поработаем вместе!»

26 Февраля 2021, 19:49,

Новичок «Спартака» Куинси Промес на клубном канале в YouTube подвёл итоги первого дня с командой.

- Куинси, как твоя первая тренировка с командой?

- Рад вернуться и снова выйти на поле с командой. Классное чувство!

- Мы тебя так долго ждали, что в Москве потеплело. Ты, надеюсь, не замерз на поле?

- Да, слышал, что было очень холодно, так что я вернулся в правильный момент. Но для меня погода - не проблема.

- Уже слышал, что наш тренер по физподготовке - настоящий зверь?

- Да, слышал рассказы о нем. После этого интервью мне как раз предстоит с ним поработать. Я готов.

- Ты очень ждал встречи с ребятами. Как все прошло?

- Отлично! Со многими я давно знаком. Классно снова встретить всех тех, с кем добился успеха в прошлом. Очень рад с ними поработать снова.

- В коридоре тебя от души побили?

- О да, коридор… В этой команде нашлось несколько плохих парней! Но я их запомнил и обязательно отомщу! Сто процентов.

- Ты уже узнал, сколько лет Ещенко?

- Я думаю, 40 или 50.

- С Доменико разговаривал?

- Да, мы пообщались.

- Как прошел разговор, что он успел рассказать?

- Он рассказал о себе, своем видении игры, задал мне несколько вопросов о том, как я вижу футбол. Классный человек. Рад знакомству с ним. Для меня все понятно. Думаю, мы хорошо поработаем вместе!
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес
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