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​Фанаты «Спартака» поддержали дисквалифицированного Тедеско баннером

28 Февраля 2021, 14:20,

В воскресенье «Спартак» проводит домашний матч двадцатого тура чемпионата России против «Рубина». На тренерском мостике «красно-белых» находится Андреас Хинкель, поскольку Доменико Тедеско начал отбывать трёхматчевую дисквалификацию.

Болельщики «Спартака» поддержали Тедеско баннером, фотографию которого опубликовала пресс-служба «красно-белых» в Twitter.

«Тренер – это не просто слово», - написано на баннере на немецком языке.

 

Следить за ходом поединка между «Спартаком» и «Рубином» можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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