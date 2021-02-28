​Фанаты «Спартака» поддержали дисквалифицированного Тедеско баннером

В воскресенье «Спартак» проводит домашний матч двадцатого тура чемпионата России против «Рубина». На тренерском мостике «красно-белых» находится Андреас Хинкель, поскольку Доменико Тедеско начал отбывать трёхматчевую дисквалификацию.

Болельщики «Спартака» поддержали Тедеско баннером, фотографию которого опубликовала пресс-служба «красно-белых» в Twitter.

«Тренер – это не просто слово», - написано на баннере на немецком языке.

«Тренер – это не просто слово»



Огненный баннер Трибуны Б в поддержку Доменико Тедеско, который не сможет сегодня присутствовать на скамейке запасных из-за дисквалификации pic.twitter.com/8DJUYcI30B — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 28, 2021

Следить за ходом поединка между «Спартаком» и «Рубином» можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.