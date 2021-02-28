Слуцкий: «Мы, наверное, и сами не до конца понимаем уровень готовности»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Дело в том, что у нас Евтич получил небольшое повреждение, даже не в игре последней, которую мы играли с «Кайратом», а в игре с «Ротором». Он пропустил по существу весь тренировочный микроцикл. Он в целом готовился к игре и готов играть, но учитывая, что он не тренировался большой кусок времени, то, в принципе, у нас единственный вариант в центре поля - это Леон Мусаев, который очень хорошо зарекомендовал себя в контрольных матчах.

- Оцените, пожалуйста, готовность команды, потому что было большое количество товарищеских матчей, а в официальных мы вас давненько не видели.

- Поэтому мы, наверное, и сами не до конца понимаем уровень готовности, потому что какая бы ни была товарищеская игра, она официальная игра, а товарищеский матч - это официальный матч. Поэтому я думаю, что всегда это волнительно, когда команда играет первую игру после длительных сборов, это в том числе относится и к нам. Поэтому уровень нашей готовности покажут только официальные матчи, в частности сегодняшний поединок.