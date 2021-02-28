Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Слуцкий: «Мы, наверное, и сами не до конца понимаем уровень готовности»

28 Февраля 2021, 13:52,

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Дело в том, что у нас Евтич получил небольшое повреждение, даже не в игре последней, которую мы играли с «Кайратом», а в игре с «Ротором». Он пропустил по существу весь тренировочный микроцикл. Он в целом готовился к игре и готов играть, но учитывая, что он не тренировался большой кусок времени, то, в принципе, у нас единственный вариант в центре поля - это Леон Мусаев, который очень хорошо зарекомендовал себя в контрольных матчах.

- Оцените, пожалуйста, готовность команды, потому что было большое количество товарищеских матчей, а в официальных мы вас давненько не видели.

- Поэтому мы, наверное, и сами не до конца понимаем уровень готовности, потому что какая бы ни была товарищеская игра, она официальная игра, а товарищеский матч - это официальный матч. Поэтому я думаю, что всегда это волнительно, когда команда играет первую игру после длительных сборов, это в том числе относится  и к нам. Поэтому уровень нашей готовности  покажут только официальные матчи, в частности сегодняшний поединок.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола