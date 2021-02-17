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Тедеско окончательно дисквалифицирован на три матча, «Спартак» сожалеет

17 Февраля 2021, 22:21,

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован на 3 поединка Премьер-лиге. Таковы итоги рассмотрения апелляции тренера соответствующим органом РФС. Доводы «Спартака» апелляционному комитету не возымели действия, и представитель клуба выразил сожаление по этому поводу.

- Мы уверены, что в такой ситуации команда еще сильнее сплотится вокруг тренера и будет биться за него, - заявил ТАСС представитель «Спартака» Антон Фетисов.

В противостоянии 18-го тура РПЛ с «Сочи», (0:1) Тедеско позволил себе некорректный жест в адрес сочинцев. По итогам того конфликта немецкий специалист также был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Тедеско не сможет руководить действиями команды с тренерской скамейки в играх с «Рубином», «Краснодаром» и «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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