Тедеско окончательно дисквалифицирован на три матча, «Спартак» сожалеет

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован на 3 поединка Премьер-лиге. Таковы итоги рассмотрения апелляции тренера соответствующим органом РФС. Доводы «Спартака» апелляционному комитету не возымели действия, и представитель клуба выразил сожаление по этому поводу.

- Мы уверены, что в такой ситуации команда еще сильнее сплотится вокруг тренера и будет биться за него, - заявил ТАСС представитель «Спартака» Антон Фетисов.

В противостоянии 18-го тура РПЛ с «Сочи», (0:1) Тедеско позволил себе некорректный жест в адрес сочинцев. По итогам того конфликта немецкий специалист также был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Тедеско не сможет руководить действиями команды с тренерской скамейки в играх с «Рубином», «Краснодаром» и «Динамо».