Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Спартак - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн

28 Февраля 2021, 02:02,

В первом воскресном матче 20-го тура «Спартак» сыграет против «Рубина», для которого данный поединок станет первым официальным в году, а вот «красно-белые» уже успели вылететь из Кубка. Москвичам должна придать мотивации турнирная ситуация, в случае победы можно взлететь на второе место и бороться за золото.

В любом случае будет интересно посмотреть на форму команд после зимних сборов. В 14:00 начнется трансляция на канале «Матч Премьер». Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Рубин
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