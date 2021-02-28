Спартак - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В первом воскресном матче 20-го тура «Спартак» сыграет против «Рубина», для которого данный поединок станет первым официальным в году, а вот «красно-белые» уже успели вылететь из Кубка. Москвичам должна придать мотивации турнирная ситуация, в случае победы можно взлететь на второе место и бороться за золото.

В любом случае будет интересно посмотреть на форму команд после зимних сборов. В 14:00 начнется трансляция на канале «Матч Премьер». Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.