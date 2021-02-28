Сайманов: «Хвича как будто из другой лиги»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высоко оценил игру полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче с московским «Спартаком» (2:0).

«Достойно играли. Хороший матч. Хвича, Деспот, Макаров — вся команда шикарно отыграла. Но Хвича как будто из другой лиги», - цитирует Сайманова «Спорт-Экспресс».

Сегодняшняя победа позволила «Рубину» подняться на временное восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Отставание подопечных Леонида Слуцкого от лидирующего «Зенита» составляет одиннадцать зачетных баллов.

В следующем матче казанцы сыграют как раз с клубом из Санкт-Петербурга.