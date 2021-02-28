Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Сайманов: «Хвича как будто из другой лиги»

28 Февраля 2021, 17:14,

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высоко оценил игру полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче с московским «Спартаком» (2:0).

«Достойно играли. Хороший матч. Хвича, Деспот, Макаров — вся команда шикарно отыграла. Но Хвича как будто из другой лиги», - цитирует Сайманова «Спорт-Экспресс».

Сегодняшняя победа позволила «Рубину» подняться на временное восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Отставание подопечных Леонида Слуцкого от лидирующего «Зенита» составляет одиннадцать зачетных баллов.

В следующем матче казанцы сыграют как раз с клубом из Санкт-Петербурга.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Хвича Кварацхелия
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола