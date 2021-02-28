​Черданцев: «Отставка Тедеско была бы логичной»

Известный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на второе поражение «Спартака» в 2021-м году - в воскресенье команда уступила «Рубину».

«Как и было сказано пару недель назад: поставь в этот «Спартак» Месси, он тоже потеряется. В принципе было бы логично Тедеско подать в отставку», - написал Черданцев в своём канале «Онже Жора» в Telegram.

По мнению комментатора, в десяти оставшихся играх до конца сезона со «Спартаком» мог бы поработать Андреас Хинкель. Именно он управлял командой в воскресенье, поскольку Доменико Тедеско отбывает дисквалификацию.

«Спартак» опустился на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.