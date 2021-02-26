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Слуцкий: «У нас нет изнеженных футболистов в команде»

26 Февраля 2021, 22:58,

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к матчам в холодную погоду.

«Мы играли много раз и в более холодную погоду, поэтому здесь мы люди подневольные. Как нам скажут, так и поступим. У нас нет изнеженных футболистов в команде», - цитирует Слуцкого клубная пресс-служба.

В воскресенье, 28 февраля, казанцы на выезде сыграют против московского «Спартака». Ожидается, что в этот день столбик термометра может опуститься до минус пяти градусов.

После девятнадцати туров подопечные Леонида Слуцкого занимают лишь девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
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