​«Спартак» опубликовал фото заснеженной «Открытие Арены» перед матчем с «Рубином»

|
27 Февраля 2021, 22:33,
|
|
В воскресенье «Спартак» проведёт первый домашний матч в календарном году. Команда Доменико Тедеско на своём поле сыграет против «Рубина» в рамках двадцатого тура Премьер-лиги России.
В преддверии поединка пресс-служба «Спартака» опубликовала несколько фото с «Открытие Арены». На самом стадионе можно увидеть снег, но газон застелен, и на него воздействуют специальные лампы.
В ожидании первой домашней игры года...#СпартакРубин pic.twitter.com/jtivgghqt7— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 27, 2021
Матч между «Спартаком» и «Рубином» стартует в два часа дня по московскому времени. В случае победы команда Доменико Тедеско выйдет на второе место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва