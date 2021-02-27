​«Спартак» опубликовал фото заснеженной «Открытие Арены» перед матчем с «Рубином»

В воскресенье «Спартак» проведёт первый домашний матч в календарном году. Команда Доменико Тедеско на своём поле сыграет против «Рубина» в рамках двадцатого тура Премьер-лиги России.

В преддверии поединка пресс-служба «Спартака» опубликовала несколько фото с «Открытие Арены». На самом стадионе можно увидеть снег, но газон застелен, и на него воздействуют специальные лампы.

Матч между «Спартаком» и «Рубином» стартует в два часа дня по московскому времени. В случае победы команда Доменико Тедеско выйдет на второе место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА.