«Рубин» предложит новый контракт Старфельту

Руководство казанского «Рубина» планирует провести переговоры с защитником Карлом Старфельтом о пролонгации сотрудничества, рапортует Expressen.

Источник утверждает, что российская сторона желает продлить договор со шведским футболистом на один год. Действующее соглашение 25-летнего игрока рассчитано до лета 2023-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Старфельт принял участие в 18 поединках, забил два гола и получил одну желтую карточку.

На зимнюю паузу «Рубин» отправился на девятом месте в турнирной таблице. В первом матче РПЛ после перерыва подопечные Леонида Слуцкого сыграют на выезде со «Спартаком».