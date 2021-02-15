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«Рубин» предложит новый контракт Старфельту

15 Февраля 2021, 13:14,

Руководство казанского «Рубина» планирует провести переговоры с защитником Карлом Старфельтом о пролонгации сотрудничества, рапортует Expressen.

Источник утверждает, что российская сторона желает продлить договор со шведским футболистом на один год. Действующее соглашение 25-летнего игрока рассчитано до лета 2023-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Старфельт принял участие в 18 поединках, забил два гола и получил одну желтую карточку.

На зимнюю паузу «Рубин» отправился на девятом месте в турнирной таблице. В первом матче РПЛ после перерыва подопечные Леонида Слуцкого сыграют на выезде со «Спартаком».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рубин, Карл Старфельт
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