​«Спартак» и «Рубин» продолжают игру в формате «10 на 10»

В двадцатом туре чемпионата России отношения выясняют «Спартак» и «Рубин». В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве после красной карточки для Романа Зобнина. За двадцать минут до конца основного времени составы уравнялись – удаление схлопотал хавбек казанской команды Оливер Абильдгор. Как и Зобнин, он получил две жёлтые карточки в течение отрезка времени длиной менее десяти минут. Если новых удалений не будет, команды завершат игру в формате 10 на 10.

Следить за развитием событий в матче между «Спартаком» и «Рубином» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.