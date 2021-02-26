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Слуцкий: «Спартак» - большая команда всегда, была, есть и остается»

26 Февраля 2021, 16:46,

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на клубном канале в YouTube подвёл итоги заключительного сбора.

- «Спартак» - большая команда всегда, была, есть и остается. У них очень квалифицированный состав, будет новая игра со всеми новыми вводными. Каждый новый матч как новая книга, как новый фильм, даже если это трилогия, в футболе она не сочетается с предыдущими играми.

Что касается каких-то микроповреждений и всего остального, то это нормальная ситуация, когда мы подводим всех к общему знаменателю, кому даем чуть больше паузу, кому-то даем восстановительные мероприятия. Кто-то больше занимается с физиотерапевтами. Мы основной объем работы выполнили и уже плавно подводим футболистов, чтобы их ничего не беспокоило, к первой официальной игре.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Рубин, Леонид Слуцкий
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