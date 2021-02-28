Кварацхелия готов отдать Деспотовичу приз лучшего игрока матча

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28 Февраля 2021, 16:14,
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Лучший футболист матча «Спартак» - «Рубин» (0:2) Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
- Игра получилась достаточно сложная. Что отметите в первую очередь?
- Тяжелая погода, и поле тоже не очень хорошее. Самое важное, что мы выиграли и набрали три очка. Я счастлив.
- То, что сегодня выходил Куинси, было для вашей команды дополнительной мотивацией?
- Конечно, он очень сильный индивидуально игрок. Всем футболистам надо играть.
- Говорит ли о том, что «Рубин», выиграв у «Спартака», показал полную готовность на этой части сезона?
- Мы хорошо готовы, у нас хорошая «физика». Идем дальше.
- Какие цели на эту часть чемпионата? От такого результата со «Спартаком» можно отталкиваться?
- Я думаю, надо чуть подниматься, играть в хороший футбол и побеждать во всех оставшихся матчах.
- Деспотович приз не отнимет у вас? Сегодня он два гола забил.
- Не знаю, я думаю, он лучший игрок, если что, отдам ему приз.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рубин, Хвича Кварацхелия