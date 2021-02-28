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Кварацхелия готов отдать Деспотовичу приз лучшего игрока матча

28 Февраля 2021, 16:14,

Лучший футболист матча «Спартак» - «Рубин» (0:2) Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Игра получилась достаточно сложная. Что отметите в первую очередь?

- Тяжелая погода, и поле тоже не очень хорошее. Самое важное, что мы выиграли и набрали три очка. Я счастлив.

- То, что сегодня выходил Куинси, было для вашей команды дополнительной мотивацией?

- Конечно, он очень сильный индивидуально игрок. Всем футболистам надо играть.

- Говорит ли о том, что «Рубин», выиграв у «Спартака», показал полную готовность на этой части сезона?

- Мы хорошо готовы, у нас хорошая «физика». Идем дальше.

- Какие цели на эту часть чемпионата? От такого результата со «Спартаком» можно отталкиваться?

- Я думаю, надо чуть подниматься, играть в хороший футбол и побеждать во всех оставшихся матчах.

- Деспотович приз не отнимет у вас? Сегодня он два гола забил.

- Не знаю, я думаю, он лучший игрок, если что, отдам ему приз.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Хвича Кварацхелия
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