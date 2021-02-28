Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Как «Спартак» проиграл второй подряд матч в 2021 году - видео

28 Февраля 2021, 17:01,

Московский «Спартак» проиграл второй матч кряду в 2021 году. В 20-м туре РПЛ «красно-белые» принимали «Рубин» и имели некоторые моменты в первом тайме, как и соперник. Но многое решили две желтые карточки Роман Зобнина, оставившего свою команду в меньшинстве на целый тайм. Сразу после перерыва Хвича Кварацхелия тонко сыграл в штрафную, и Джордже Деспотович расстрелял ворота, а в концовке эта же парочка соорудила и второй гол, Деспот добавил мяч в сетку после парированного удара одноклубника. У «Спартака» был супершанс у Александра Соболева, но его голевой удар отменили из-за офсайда. Казанцы впервые с 2010 года победили «Спартак» на его поле, к тому же для коллектива Доменико Тедеско это уже четвертое подряд фиаско в официальных матчах сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Рубин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола