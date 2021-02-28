Как «Спартак» проиграл второй подряд матч в 2021 году - видео

Московский «Спартак» проиграл второй матч кряду в 2021 году. В 20-м туре РПЛ «красно-белые» принимали «Рубин» и имели некоторые моменты в первом тайме, как и соперник. Но многое решили две желтые карточки Роман Зобнина, оставившего свою команду в меньшинстве на целый тайм. Сразу после перерыва Хвича Кварацхелия тонко сыграл в штрафную, и Джордже Деспотович расстрелял ворота, а в концовке эта же парочка соорудила и второй гол, Деспот добавил мяч в сетку после парированного удара одноклубника. У «Спартака» был супершанс у Александра Соболева, но его голевой удар отменили из-за офсайда. Казанцы впервые с 2010 года победили «Спартак» на его поле, к тому же для коллектива Доменико Тедеско это уже четвертое подряд фиаско в официальных матчах сезона.