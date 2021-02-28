Тедеско зря остался? Четыре игрока, из-за которых «Спартак» проиграл «Рубину» Слуцкого

Оценки футболистам Доменико Тедеско

«Спартак» в 2021-м году проиграл два матча из двух. Результаты вряд ли радуют «красно-белых» болельщиков, но не всё так безнадёжно. Игра вроде бы проглядывается, построения и задумки видны, а Тедеско даже прыгает от схемы в 4 защитника к схеме в 3 по ходу. Может быть, именно это перестроение (вкупе с удалением Зобнина) и сыграло в минус для «Спартака» в матче против «Рубина».

Статистика матча: владение мячом – 58:42, удары по воротам - 13:13, в створ – 5:5, угловые – 7:2. Кто же оказался худшим в стане «Спартака»? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Доменико Тедеско.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 4,0. Настоящий сейв у Александра был всего один (хотя в статистике – 3), когда аккурат в него пробил Деспотович. В остальном же Максименко не выручал, более того, по сути создал второй гол «Рубина», неудачно парировав дальний удар Хвичи.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,0. Центр обороны просто не может получить хорошую оценку. Ведь центрфорвард «Рубина» оформил дубль, но Джикия выглядел неплохо. Дважды снимал вверх в борьбе с Деспотовичем, заблокировал три удара, пользуясь редкими мгновениями нерасторопности того же Джордже.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 5,5. Жиго неожиданно слаб был в единоборствах внизу, проиграв четыре раза из четырёх. Не хватало резкости после паузы, видимо. Хвича легко обыгрывал француза, смещаясь в центр, Деспотович рванул на добивание из-под Жиго. Самуэль тяжеловато выглядел.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 4,5. Отдать правый фланг Маслову ради перевода Мозеса в атаку – задумка так себе. Виктор, конечно, обороняется без желания, но оставлять одного Маслова против Хвичи – преступление. Трижды Кварацхелия проходил Павла на дриблинге, когда сваливался чисто на фланг.

АЙРТОН – 4,5. «Спартак» вообще проиграл фланги. Айртон хоть и пытался создавать давление, больше проводя время на чужой половине поля, так и не сумел внятно развить хоть одну атаку. Не было толковых передач слева, а без них весь дриблинг бразильца (4 удачные попытки) стал бесполезен.

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ВИКТОР МОЗЕС – 6,0. Менялся флангами с Промесом в атаке, потом был возвращён в оборону. Мозес трижды менял позицию, отсюда и не самая лучшая производительность. В обороне – помог голевой передаче Хвичи дойти до Деспотовича, в атаке – дважды очень опасно прострелил, но партнёры не завершили его усилия.

РОМАН ЗОБНИН – 3,0. Роман, конечно, исправлял не самый удачный пас Промеса, но наглый удар по ногам Макарова перерос в справедливое удаление. Зобнин вообще был очень груб, по сути наиграв где-то на три жёлтые карточки. В итоге подставил команду, удалившись ещё в первом тайме.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС – б/о.

КУИНСИ ПРОМЕС – 7,0. Очень много Промес тянул одеяло не себя, но оно объяснимо. Этому «Спартаку» нужен лидер. Пока голландец только пристреливается, сыгрывается, поэтому пользы не очень много. Однако потенциал уже виден. Четыре обостряющие передачи отдал Куинси, разгонял и завершал чуть ли не каждую атаку.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 6,5. Удалил Абильдгора, забил гол. Соболев мог получить оценку и повыше, но «Рубин» победил и в формате 10 на 10, а результативный удар Александра в итоге не засчитали. В остальное время матча форвард смотрелся тяжеловато, проиграв больше половины единоборств.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ – 6,0. Коллега Соболева тоже не блистал, выполняя в основном черновую работу. Понсе заработал четыре штрафных удара, четырежды бил по воротам (2 в створ и 2 мимо), помогал обороне, опускаясь к центру поля. Там он добавил в актив два отбора, но атакующими действиями не блистал.

АЛЕКС КРАЛ – б/о.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – б/о.