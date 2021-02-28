Павлюченко: «Надо было прощаться с Тедеско в зимнее трансферное окно»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко резко высказался о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Рубина» (0:2).

«У «Спартака» опять проблемы с тренером - он то уходит, то не уходит и остается. Это сказывается. Надо было прощаться в зимнее трансферное окно и приглашать нового тренера», - цитирует Павлюченко ТАСС.

Напомним, что ранее Доменико Тедеско объявил о решении не продлевать контракт со «Спартаком». Таким образом, немецкий специалист покинет клуб в концовке сезона.

После двадцати туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.