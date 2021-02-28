Павлюченко: «Надо было прощаться с Тедеско в зимнее трансферное окно»

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28 Февраля 2021, 22:59,
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Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко резко высказался о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Рубина» (0:2).
«У «Спартака» опять проблемы с тренером - он то уходит, то не уходит и остается. Это сказывается. Надо было прощаться в зимнее трансферное окно и приглашать нового тренера», - цитирует Павлюченко ТАСС.
Напомним, что ранее Доменико Тедеско объявил о решении не продлевать контракт со «Спартаком». Таким образом, немецкий специалист покинет клуб в концовке сезона.
После двадцати туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Роман Павлюченко, Доменико Тедеско
да и вместо десятого места при конове идет на четвертом. Если займут место выше, тот же Рома будет у каждого столба кричать " я единственный из ветеранов верил в тренера! Федун должен уговорить его остаться"
Ну и ситуация, чемпионство возьмёт тот судя по всему не кто больше выйграет а кто обгадится меньше. При таком раскладе можно в еврокубки и не дилигироваттся. Там будут насиловать
ай команда тока што шла на 2 месте.. ну сейчас на 4-м.. но это усе поправимо.. я уверен тедеску на правильном пути.. а то у нас требуют резалта и прям сейчас.. так не бывает.. как говорил известный герой - терпение мой друг и ваша щетина превратится в золото.. )))
Роман, если побольше будет таких резких комментариев от публичных людей, а не от нас простых смертных, может тогда руко(й)водство Спартака и наивные тедесковеры раскроют глаза и увидят, что за полтора года этот недотренер толком одну схему не смог с командой отработать..