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Кавазашвили: Приход Промеса в «Спартак» - это возвращение к золотым запасам

25 Февраля 2021, 14:24,

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением по поводу возвращения нападающего Куинси Промеса в команду.

- Промес вчера вернулся в «Спартак». Как вы восприняли эту новость?

- Возвращение Промеса – большой подарок для «Спартака». Он веселый парень, классный игрок. Это именно тот заряженный футболист, который может повести за собой команду. Промес все время в движении и никогда не стоит на месте. Это очень эксцентричный парень. И главное, он будет очень полезен «Спартаку», у которого не было классного нападающего. Еще года два он может сыграть на приличном уровне и попортит соперникам нервы. Для меня его возвращение  - радостное событие.

- Как думаете, кого Промес вытеснит из состава?

- Он играет на левом фланге с перемещением в середину. Иногда переходит на правый фланг. Это свободный художник, у которого уже все наиграно. Такой форвард, которого не хватало.

- Ожидаете от Промеса такой же яркой игры, как при Массимо Каррере?

- Даже не сомневаюсь в этом. Есть футболисты, из которых приходится вытягивать жилы, чтобы они бегали, а Промеса не надо заставлять. Он уже заряжен на агрессию и хочет играть. Ему нравится играть в футбол. Это возвращение к золотым запасам.  

- Ждете его дебюта уже в матче с «Рубином»?

- Если у нас разрешат поставить его в состав, то надо это делать. Ему не нужно время для притирки. К нему не должны привыкать, потому что это уже готовый мастер. Не надо к его игре приспосабливаться. Его помнят футболисты и соперники.

- Приход Промеса позволит улучшить результаты «Спартака» и побороться за Лигу чемпионов?

- Думаю, что в лидирующей группе теперь для «Спартака» будет зафрахтовано одно место. 

- Вы рассматриваете Промеса как лидера команды, или ему нужно будет побороться за это звание?

- Это уже готовый лидер, которому можно предоставить место в основе, и он будет флагманом команды в нападении.

- Промеса подписали на 3,5 года. Получается, вокруг него будут строить новую команду, когда уйдет Тедеско?

- Любой тренер, когда приходит в команду, изучает ее и каждого футболиста. Поэтому он убирает слабых, а сильных приводит. Промес – сильный футболист. Никто не захочет его терять. Думаю, что вокруг него и будут строить команду. На два года «Спартак» обеспечил себе атакующую мощь.

- Промес будет самым сильным легионером в чемпионате России?

- Считаю, что он самый сильный нападающий среди легионеров, которые сейчас играют в России.

Елена Григорьевская
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес, Анзор Кавазашвили
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Комментарии (1)
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0
Кар Карыч
25 Февраля 2021, 15:13

В первую очередь Кавазашвили ветеран Торпедо! Или забыл грузин?

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