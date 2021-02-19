Аленичев: «Считаю Промеса одним из лучших. Но сейчас его нужно будет приводить в порядок»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своём отношении к потенциальному трансферу Куинси Промеса в стан «красно-белых».

«Думаю, что Куинси - это один из лучших легионеров в истории нашего чемпионата. Но сейчас его нужно будет приводить в порядок», - заявил футбольный функционер Спорт-Экспрессу. «Времени же до конца РПЛ практически нет. В этой ситуации он вряд ли поможет клубу».

Дмитрий Аленичев возглавлял московский «Спартак» с 2015 по 2016 год. После его увольнения в сезоне 2016/2017 команду принял Массимо Каррера, после этого клуб добыл чемпионство впервые за 16 лет.