Промес рассказал, зачем вернулся в «Спартак»

Голландский полузащитник Куинси Промес в беседе с журналистами ответил на вопрос, для чего он вернулся в московский «Спартак».

«Я вернулся, чтобы сделать «Спартак» первым. Опять взять в руки кубок. Хватает тех, кто сомневается, а для меня это вызов. Хочу стать чемпионом со «Спартаком» во второй раз. И в третий», - передает слова 29-летнего футболиста пресс-служба «красно-белых».

Промес вернулся в московский клуб 25-го февраля текущего года. «Спартак» купил футболиста у амстердамского «Аякса» за 8,5 миллиона евро. С голландцем был подписан долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2024-го года.

В нынешнем сезоне полузащитник дебютировал в составе московской команды в поединке 20-го тура против казанского «Рубина». Дебют оказался неудачным - «красно-белые» потерпели домашнее поражение со счетом 0:2.