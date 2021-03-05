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Промес рассказал, зачем вернулся в «Спартак»

05 Марта 2021, 11:19,

Голландский полузащитник Куинси Промес в беседе с журналистами ответил на вопрос, для чего он вернулся в московский «Спартак».

«Я вернулся, чтобы сделать «Спартак» первым. Опять взять в руки кубок. Хватает тех, кто сомневается, а для меня это вызов. Хочу стать чемпионом со «Спартаком» во второй раз. И в третий», - передает слова 29-летнего футболиста пресс-служба «красно-белых».

Промес вернулся в московский клуб 25-го февраля текущего года. «Спартак» купил футболиста у амстердамского «Аякса» за 8,5 миллиона евро. С голландцем был подписан долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2024-го года.

В нынешнем сезоне полузащитник дебютировал в составе московской команды в поединке 20-го тура против казанского «Рубина». Дебют оказался неудачным - «красно-белые» потерпели домашнее поражение со счетом 0:2.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес
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Комментарии (2)
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0
Spirit
05 Марта 2021, 12:53

Смешно, когда первый комментарий о игроке Спартака оставляет конь)))
Потом удивляетесь почему так много пишут о Спартаке?)))

0
White_Shark
05 Марта 2021, 12:16
Промес - усиление для Спартака, но давайте будем честными - в Россию он убежал от судилища на родине. Здесь он кумир, а там уже арестовали собственность. И все эти высокие слова про кубок - это для впечатлительных мамкиных глориков.
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