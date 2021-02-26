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Тедеско спросили о работе в «Шальке»

26 Февраля 2021, 14:03,

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем с «Рубином» ответил на вопрос о работе в «Шальке».

- На неделе было несколько известий в немецкой прессе о том, что вы являетесь основным кандидатом на пост главного тренера «Шальке». Такой авторитетный человек как бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус поддержал идею о вашем возвращении и сказал, что вы являетесь  важной фигурой для «Шальке», и он бы вам доверил старт новой эпохи перестройки в клубе. Вы контактировали уже с «Шальке»? Как вы относитесь к появлению этой информации? Есть ли что-то в ней?

- Я могу сказать, что пока ни на секунду не думал о том, что будет в моей жизни после мая, после окончания чемпионата. Поверьте мне, я на 100% сконцентрирован на работе в «Спартаке» в целом и в частности к воскресному матчу. Такие новости важны для прессы, но не для меня.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Шальке 04, Доменико Тедеско
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