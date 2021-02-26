Тедеско: «Буду на стадионе смотреть игру, не имея при этом никакой связи с тренерским штабом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем с «Рубином» выразил доверие своим помощникам и не будет с ними на связи во время дисквалификации.

- Общались ли вы с Виктором Мозесом, который в матче с «Динамо» накосячил везде, где только мог - удалился, привез пенальти и момент шикарный не забил. Каково его состояние, насколько он прошел то, что было, и готов играть с улыбкой на лице?

- Да, говорил с ним. Он переживал не только по поводу незабитого гола и пенальти, очень сильно он это переживал. Я ему сказал, что никаких проблем нет, и что такие моменты, как пенальти, все же понимают, что это было неумышленно, никто не хотел сделать это нарочно, тем более и красная карточка, которую он получил в конце игры. Так что два дня после матча он все никак не мог отпустить то, что произошло. Я ему сказал, что нужно забывать и двигаться дальше. Прошлое не вернуть, нужно смотреть в будущее.

- С «Динамо» вы были на скамейке, а завтра начинается ваша дисквалификация. Насколько для вас это будет тяжело, учитывая то, что из 11 оставшихся матчей вы будет три проводить вне команды? Какие наставления Хинкелю, как менять схему по ходу игры и так далее?

- С Хинкелем каждый день говорим, как себя вести. Несмотря на дисквалификацию, мне завтра еще можно будет провести тренировку команды, хотя здесь я ни в чем не уверен. Есть ощущение, что возможно. Безусловно, я расстроен дисквалификацией, но я буду на стадионе смотреть игру, не имея при этом никакой связи с тренерским штабом. Я полностью доверяю Хинкелю и Максу, на 100%. Несколько дней назад мы начали непосредственную подготовку к этому матчу. У меня не будет доступа к ребятам только непосредственно пару часов перед игрой, во время игры и после матча. Все остальное время я буду с ними и нахожусь с ними. К сожалению, я уже привык к тому, что не могу находиться с командой в технической зоне с командой во время игры. Уже не в первый раз такое происходит. Очень расстроен, что снова меня дисквалифицировали именно по той причине, которая явилась виной всему этому. Но тема закрыта, обсуждена и обговорена, поэтому дальше приходится работать вот так. Но своему штабу я доверяю на 100%.

- Не хотите ли провести один из этих трех матчей на трибуне с фанатами?

- Почему бы и нет? Я бы хотел там побывать, но сейчас нужно смотреть на ряд факторов, коронавирус и другое. Но мне эта идея нравится, мне нравится смотреть на игру из-за ворот с трибуны болельщиков. Мне нравятся сами эти болельщики. Почему нет?