Промес: «Нам нужно прибавлять, ни о каком чемпионстве говорить не стоит»

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28 Февраля 2021, 18:22,
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Вингер «Спартака» Куинси Промес прокомментировал поражение от «Рубина» (0:2) в двадцатом туре российской Премьер-лиги.
«Нам нужно прибавлять, нам нужно делать больше усилий, продолжать играть в таком темпе. Ни о каком чемпионстве говорить не стоит», - цитирует голландского футболиста sport24.
Напомним, что 29-летний футболист вернулся в «Спартак» на неделе, заключив с «красно-белыми» контракт до 30 июня 2024 года. За «Аякс» Куинси сыграл двадцать пять матчей во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
После двадцати туров «Спартак» занимает четвертое место в российской Премьер-лиге.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Куинси Промес