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Промес: «Нам нужно прибавлять, ни о каком чемпионстве говорить не стоит»

28 Февраля 2021, 18:22,

Вингер «Спартака» Куинси Промес прокомментировал поражение от «Рубина» (0:2) в двадцатом туре российской Премьер-лиги.

«Нам нужно прибавлять, нам нужно делать больше усилий, продолжать играть в таком темпе. Ни о каком чемпионстве говорить не стоит», - цитирует голландского футболиста sport24.

Напомним, что 29-летний футболист вернулся в «Спартак» на неделе, заключив с «красно-белыми» контракт до 30 июня 2024 года. За «Аякс» Куинси сыграл двадцать пять матчей во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

После двадцати туров «Спартак» занимает четвертое место в российской Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес
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