Овермарс: «Нам жаль, что Промес ушёл, он забьёт немало голов в России»

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24 Февраля 2021, 21:37,
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Технический директор «Аякса» Марк Овермарс в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал трансфер атакующего игрока Куинси Промеса в «Спартак».
- Это определенно была непростая сделка, но «Спартак» всегда вел себя очень корректно по отношению к «Аяксу» и не давил. В клубе действовали очень профессионально. В то же время я не могу сказать, что это была самая сложная сделка в то время, пока я работаю в «Аяксе», просто, она была очень долгой из-за некоторых нюансов. Нам жаль, что Куинси ушел. Он забьет немало голов в России, вот увидите, - заявил Овермарс.
Сергей Румянцев
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Аякс, Куинси Промес, Марк Овермарс