Овермарс: «Нам жаль, что Промес ушёл, он забьёт немало голов в России»

Технический директор «Аякса» Марк Овермарс в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал трансфер атакующего игрока Куинси Промеса в «Спартак».

- Это определенно была непростая сделка, но «Спартак» всегда вел себя очень корректно по отношению к «Аяксу» и не давил. В клубе действовали очень профессионально. В то же время я не могу сказать, что это была самая сложная сделка в то время, пока я работаю в «Аяксе», просто, она была очень долгой из-за некоторых нюансов. Нам жаль, что Куинси ушел. Он забьет немало голов в России, вот увидите, - заявил Овермарс.

Сергей Румянцев