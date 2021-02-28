​«Спартак» приехал на матч с задержкой – директор объяснил причину

«Спартак» прибыл на стадион «Открытие Арена» с некоторой задержкой, о чём сообщает журналист Сергей Егоров в своём Telegram-канале «Футбольный Биги».

Управляющий директор «красно-белых» Евгений Мележиков дал комментарий журналисту по поводу задержки команды.

«По моей информации, футболисты задержались на теории. Не знаю, что там тренер определял, наверное, определял, как играть», - рассказал Мележиков.

В два часа дня по московскому времени стартует матч чемпионата России между «Спартаком» и «Рубином». Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.