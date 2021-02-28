Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Спартак» приехал на матч с задержкой – директор объяснил причину

28 Февраля 2021, 13:26,

«Спартак» прибыл на стадион «Открытие Арена» с некоторой задержкой, о чём сообщает журналист Сергей Егоров в своём Telegram-канале «Футбольный Биги».

Управляющий директор «красно-белых» Евгений Мележиков дал комментарий журналисту по поводу задержки команды.

«По моей информации, футболисты задержались на теории. Не знаю, что там тренер определял, наверное, определял, как играть», - рассказал Мележиков.

В два часа дня по московскому времени стартует матч чемпионата России между «Спартаком» и «Рубином». Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Евгений Мележиков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола