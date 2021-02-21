Слуцкий: «Йевтич и Шатов готовятся к игре со «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о травмированных футболистах.

«Ни Бакаев, ни Ин Бом в группе не работают и не работали. У Грицаенко достаточно серьезный надрыв боковой связки, это всегда плюс месяц. А Йевтич и Шатов, конечно, готовятся к игре со «Спартаком», - цитирует Слуцкого пресс-служба казанцев.

Матч между «Спартаком» и «Рубином» состоится в воскресенье, 28 февраля. Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.

Шатов сыграл лишь тринадцать матчей в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил один гол и отдал две голевые передачи.