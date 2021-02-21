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Слуцкий: «Йевтич и Шатов готовятся к игре со «Спартаком»

21 Февраля 2021, 18:59,

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о травмированных футболистах.

«Ни Бакаев, ни Ин Бом в группе не работают и не работали. У Грицаенко достаточно серьезный надрыв боковой связки, это всегда плюс месяц. А Йевтич и Шатов, конечно, готовятся к игре со «Спартаком», - цитирует Слуцкого пресс-служба казанцев.

Матч между «Спартаком» и «Рубином» состоится в воскресенье, 28 февраля. Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.

Шатов сыграл лишь тринадцать матчей в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил один гол и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Олег Шатов, Солтмурад Бакаев, Алексей Грицаенко, Дарко Йевтич, Хван Ин Бом
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