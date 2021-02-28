Хинкель: «Двух тренировок в общей группе достаточно для того, чтобы с уверенностью поставить Промеса в старт»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый вопрос про Куинси Промеса, который сегодня в стартовом составе. Он только приехал и сразу попал в старт.

- Да, мы его очень долго ждали, и решение поставить его в стартовый состав основано на качествах футболиста, его опыте. Безусловно, ему необходимо время для того, чтобы полостью адаптироваться в команде. Мы посчитали, что двух тренировок в общей группе достаточно для того, чтобы с уверенностью поставить его в старт.