Хинкель: «Двух тренировок в общей группе достаточно для того, чтобы с уверенностью поставить Промеса в старт»

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28 Февраля 2021, 13:55,
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Тренер «Спартака» Андреас Хинкель ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».
- Первый вопрос про Куинси Промеса, который сегодня в стартовом составе. Он только приехал и сразу попал в старт.
- Да, мы его очень долго ждали, и решение поставить его в стартовый состав основано на качествах футболиста, его опыте. Безусловно, ему необходимо время для того, чтобы полостью адаптироваться в команде. Мы посчитали, что двух тренировок в общей группе достаточно для того, чтобы с уверенностью поставить его в старт.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Куинси Промес, Андреас Хинкель